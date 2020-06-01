Детские лагеря в Ленобласти планируют открыть с 1 июля

При этом летняя оздоровительная кампания для детей из детских домов может начаться немного раньше.
В Ленобласти летняя оздоровительная кампания для детей может начаться 1 июля. В лагерях Ленобласти уже идет подготовительная работа, а также обсуждаются организационные моменты с Роспотребнадзором. Об этом сообщил Александр Дрозденко в ходе совещания об организации работы детских лагерей.
Он также добавил, что некоторые лагеря начнут свою работу раньше: уже в июне для сирот будет организована оздоровительная кампания.
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31.05.2020 154