Правительство отклонило законопроект о выплатах для домохозяек

Российское правительство не поддерживает законопроект ЛДПР о ежемесячных выплатах в размере МРОТ для домохозяек.

В кабмине нашли сразу несколько спорных моментов, в частности не определены период и основания прекращения выплаты пособия, виды доходов членов семьи домохозяйки или домохозяина, подлежащие учету. Кроме того, кабмин счел, что определение «домашнего хозяйства» содержит неконкретные формулировки. Кроме того, понятие МРОТ может использоваться только при оплате труда и определения размеров пособий по социальному страхованию.

Напомним, депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о ежемесячных пособиях для домохозяек в размере МРОТ. Предполагалось, что пособие будут получать те, кто ведет “домашнее хозяйство своей семьи”. Речь идет о домашней уборке, готовка еды, а также об осуществлении ухода за детьми и престарелыми родителями.