Фото: с 1 июня в Ленобласти действуют новые ограничения и разрешения по COVID-19

Редакция ivbg.ru публикует новые ограничения и разрешения в «красной», «желтой» и «зеленой» эпидемиологических зонах Ленобласти. Информация актуальна с 1 июня 2020 года.
Ограничения и разрешения в «красной зоне» Ленобласти
Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Тосненский, Кировский, Ломоносовский районы.
Ограничения и разрешения в «желтой зоне» Ленобласти
Бокситогорский, Кингисеппский, Приозерский, Волосовский, Киришский районы и Сосновоборский городской округ.
Ограничения и разрешения в «зеленой зоне» Ленобласти
Волховский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский, Сланцевский, Тихвинский районы.