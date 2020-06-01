Фото: с 1 июня в Ленобласти действуют новые ограничения и разрешения по COVID-19

Редакция ivbg.ru публикует новые ограничения и разрешения в «красной», «желтой» и «зеленой» эпидемиологических зонах Ленобласти. Информация актуальна с 1 июня 2020 года.

Ограничения и разрешения в «красной зоне» Ленобласти

Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Тосненский, Кировский, Ломоносовский районы.

Ограничения и разрешения в «желтой зоне» Ленобласти

Бокситогорский, Кингисеппский, Приозерский, Волосовский, Киришский районы и Сосновоборский городской округ.

Ограничения и разрешения в «зеленой зоне» Ленобласти

Волховский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский, Сланцевский, Тихвинский районы.