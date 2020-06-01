Видео: Путин рассказал, как пройдет голосование по поправкам в Конституцию

Как ранее сообщал ivbg.ru, Владимир Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию России на 1 июля, поддержав соответствующее предложение главы ЦИК Эллы Памфиловой. Ранее голосование было назначено на 22 апреля, но его пришлось перенести из-за COVID-19.

Основные положения предстоящего голосования по поправкам в Конституцию:

1 июля будет выходным днем.

Участки для голосования откроются за неделю до 1 июля.

Все участники изберкома будут предварительно протестированы на COVID-19.

Все участники изберкома будут обеспечены масками, перчатками и одноразовыми ручками.

Голосования по почте не будет.

По словам Эллы Памфиловой, «проголосовать будет безопаснее, чем сходить в магазин».