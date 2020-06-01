Больница № 14 в Петербурге оштрафована на 100 тыс. за нарушение норм по COVID-19

Кировский районный суд Петербурга оштрафовал на 100 тысяч рублей городскую больницу № 14 за нарушение санитарных норм во время пандемии COVID-19. Учреждение не зарегистрировало диагноз умершего от внебольничной пневмонии и не провело надлежащие противоэпидемиологические мероприятия.

Согласно материалам суда, больница № 14 не предоставила информацию о результатах микробиологических исследований, не определила, с кем контактировал погибший. В итоге одного контактного пациента выписали, других выпустили за пределы палат и на улицу.

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В больнице № 14 вину не признают. По мнению представителей учреждения, факты нарушений не доказаны.