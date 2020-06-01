Находясь в алкогольном опьянении, 68-летний житель Лодейного Поля несколько раз ударил ножом 37-летнего сына в область груди и живота 31 мая. Истекая кровью, раненный сумел добраться до вокзала, где сообщил о случившемся в полицию.
Конфликт произошел на фоне выпитого алкоголя. Пострадавшему спасли жизнь оперативно прибывшие врачи. По факту покушения на убийство 1 июня возбуждено уголовное дело.
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