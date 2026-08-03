Оказалось, что внезапно поселившийся мужчина имеет бессрочное право на проживание.

В Петербурге мужчина приобрел квартиру, в которую без спроса заселился пенсионер. Он ещё в 1990-е годы получил право на бессрочное право проживания. Об этом стало известно Mash.

В общей сложности мужчина потратил на покупку жилья восемь миллионов рублей, а затем начал в нем ремонт. В один из дней новый владелец пришел в свою квартиру и обнаружил внутри незнакомца. Оказалось, что новоявленный постоялец в 1990-е годы отказался от приватизации и оформил право бессрочного проживания.

В полиции потерпевшему помочь не смогли, поскольку пенсионер имеет законное право находиться в квартире. Также петербуржцу вряд ли удастся решить вопрос через суд.

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Фото на миниатюре: GigaChat