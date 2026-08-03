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В купленной петербуржцем квартире без спроса поселился пенсионер

Оказалось, что внезапно поселившийся мужчина имеет бессрочное право на проживание.

В Петербурге мужчина приобрел квартиру, в которую без спроса заселился пенсионер. Он ещё в 1990-е годы получил право на бессрочное право проживания. Об этом стало известно Mash.

В общей сложности мужчина потратил на покупку жилья восемь миллионов рублей, а затем начал в нем ремонт. В один из дней новый владелец пришел в свою квартиру и обнаружил внутри незнакомца. Оказалось, что новоявленный постоялец в 1990-е годы отказался от приватизации и оформил право бессрочного проживания. 

В полиции потерпевшему помочь не смогли, поскольку пенсионер имеет законное право находиться в квартире. Также петербуржцу вряд ли удастся решить вопрос через суд.

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мошенничество бабушкина схема с квартирами Петербург
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В России планируют разработать ещё 3 вакцины от рака

Об этом сообщил научный руководитель центра им. Гамалеи.

В России появится еще три вакцины от онкологии. О таких планах РИА Новости рассказал научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«В дальнейшем мы планируем разработать вакцины от рака мочевого пузыря, мелкоклеточного рака легких и колоректального рака», — отметил он.

Ранее Гинцбург рассказал о первых результатах применения вакцины от рака.

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Фото на миниатюре: magnific

Теги

онкология вакцина от рака лександр Гинцбург

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