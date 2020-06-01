Видео: шатающийся, пьяный водитель едва не сбил человека в Петербурге

Как сообщает telegram-канал Mash на Мойке, в Петербурге нетрезвый водитель автомобиля едва не сбил человека. А сразу после инцидента пьяный шофер сел обратной в машину, в котором находились пассажиры, и уехал.

На видео нетрезвый водитель по имени Константин, покачиваясь из-за своего состояния прямо посреди дороги, объясняет мотоциклисту (который и снял это видео), что двухколесные средства передвижения провоцируют ДТП. Мотоциклист пытался помешать пьяному шоферу продолжить движение за рулем, но задержать его не вышло.