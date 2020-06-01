До окончания «дачной амнистии» в Ленобласти осталось меньше года

ГУП «Леноблинвентаризация» напоминает, что упрощенный порядок оформления садовых и жилых домов, которые построены на садовых земельных участках, действует до 1 марта 2021 года.

Закон о «Дачной амнистии» позволяет оформить права на садовую недвижимость по упрощенной форме. Зарегистрировать жилой и дачный дом, гараж или капитальную хозяйственную постройку можно без уведомления о строительстве муниципальных органов. А оформить дом, если его строительство было начато до августа 2018 года на землях под ИЖС или ЛПХ, можно без суда – по заявлению в местную администрацию.

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После 1 марта 2021 порядок действий усложнится. Необходимо будет направить уведомление о возведении строения в местные органы самоуправления. Если администрация не имеет претензий, то выдается разрешение на строительство. По окончании работ направляется второе уведомление уже о возведенном объекте.