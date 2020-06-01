Житель Ленобласти поблагодарил Путина и Дрозденко за выплаты в инстаграме Правительства

Житель Ленобласти поблагодарил Путина и Дрозденко за поддержку во время пандемии COVID-19 в официальном instagram-аккаунте Правительства России. Под постом о действующих с 1 июня мерах поддержки он рассказал, что благодаря региональным и федеральным выплатам его семья начиная с апреля получила уже 111 тыс. рублей.

«Я доволен. Впервые в жизни без провала в пропасть кризиса оказался», – рассказал комментатор

Житель Ленобласти отметил, что полученных денег хватает не только на то, чтобы оплачивать коммунальные платежи и кредитные обязательства, но и «нормально питаться». Мужчина подчеркнул, что его семья добросовестно соблюдала режим самоизоляции, поэтому без финансовой поддержки со стороны региона и государства было бы тяжело.