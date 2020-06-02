Теплая и ясная погода, ожидается в Ленобласти во вторник

Вторник порадует жителей Ленобласти ясной погодой без осадков.
Согласно сообщениям синоптиков 2 июня на территории Ленобласти и Северной столицы ожидается температура наружного воздуха на уровне от +7 до +18 градусов тепла, местами и у водоёмов до +14 градусов. Ветер ожидается юго-западный 3-5 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление будет на уровне нормы.
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29.05.2020 367
Также синоптики сообщают, что на территории Ленобласти ожидается ясная погода, а местами возможно облачно с прояснениями.