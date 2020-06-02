Суд Санкт-Петербурга арестовал двоих обвиняемых в развратных действиях с подростками

Красносельский районный суд и Кировский суд арестовали обвиняемых в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

«Суды вынесли решение об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Срок меры — 29.07.2020», — сообщили журналистам в объединённой пресс-службе судов.

Первому фигуранту предъявлено обвинение по статье 135 (развратные действия) УК РФ, второму вменяется три эпизода п. б ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и три эпизода ч. 3 ст. 134 (половое сношение с несовершеннолетним) УК РФ, добавили в пресс-службе судов.

Ранее сообщалось, что полиция задержала четверых мужчин по подозрению в развращении восьми несовершеннолетних в Петербурге. По данным пресс-службы СК РФ, задержаны 32-летний, 37-летний, 54-летний и 59-летний мужчины. В квартире одного из подозреваемых находились двое подростков.

«По версии следствия, подозреваемые с 2013 года по настоящее время совершили на территории Санкт-Петербурга ряд преступлений сексуального характера в отношении восьми несовершеннолетних 2002-2005 годов рождения», — отмечается в сообщении СК.

У подозреваемых при обысках изъяты порнографические видеоматериалы, тетради, блокноты.

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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовных дел, которые по его решению поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, а также о принятых мерах по пресечению преступной деятельности против детей.