Фото: в Петербурге студент задушил маму – инструкцию по убийству он нашел в интернете

Студент Петровского колледжа Кирилл П. прогуливал занятия, за что его систематически отчитывала мама. Молодой человек решил эту неприятную для себя проблему радикально – задушил ее по инструкции, найденной в интернете.

Кирилл П. нашел в интернете информацию по запросу «сколько секунд нужно душить человека» (причем следующий запрос через несколько минут – «как обрезать сигару»). Затем задушил маму полотенцем и сделал контрольный удар ножом. Труп завернул в простыню и спрятал в кладовке.

Как сообщает telegram-канал Mash на Мойке, студент-убийца так и оставался в квартире с телом трое суток. Когда его задержали, он признал вину, но не раскаивается.