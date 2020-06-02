В водоканале Кировска проходят обыски из-за искусственной задолженности в 600 млн рублей — видео

Директора МУП “Водоканал Кировского района” подозревают в превышении должностных полномочий и искусственном создании кредиторской задолженности предприятия на сумму свыше 630 млн рублей.

Следствие установило, что подозреваемая, зная о процедуре перехода предприятия в собственность государства путем присоединения к ГУП “Леноблводоканал”, заключила экономически необоснованные сделки. Стоимость этих контрактов превысила 10% от уставного фонда местного предприятия. При этом администрация Кировского района как учредитель МУП данные сделки не согласовывала.

В результате подозреваемая с неустановленными лицами в течение года создала искусственную задолженность на сумму свыше 634 млн рублей. Это привело к тому, что в отношении МУП подано заявление о признании предприятия банкротом.

В настоящее время правоохранительные органы проводят обыски, следователи изымают необходимую документацию. В отношении директора возбуждено уголовное дело.