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Плотины бобров спровоцировали подтопления в двух СНТ Ломоносовского района

Число подтопленных участков достигло 45. На месте работают оперативные службы. 

Плотины бобров спровоцировали подтопления в двух СНТ Ломоносовского района - Число подтопленных участков достигло 45. На месте работают оперативные службы.
Фото: МЧС России

В двух садоводческих товариществах Ломоносовского района зафиксированы подтопления приусадебных участков. Об этом 7 июля сообщает управление МЧС по Ленинградской области.

Подъем уровня воды, в частности, произошел СНТ «Красногорские покосы» и «Южное». В зоне подтопления оказались 45 участков.

«К месту была направлена Администрация, подразделения «Красная горка», АСС. По прибытии установлено: подтоплены СНТ «Красногорские покосы» и «Южное», общее количество подтопленных приусадебных участков - 45», — говорится в сообщении.

Указывается, что постоянно проживающих людей в СНТ нет. Владельцы участков смогли эвакуироваться самостоятельно. Предварительно, причиной подтопления стали плотины бобров. 

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Теги

мчс россии Подтопления Ломоносовский район
Новости Социум

В Гатчинском округе устранили нарушения на гидротехнических сооружениях

Прокуратура добилась устранения нарушений на Белогорском гидроузле.

В Гатчинском округе устранили нарушения на гидротехнических сооружениях - Прокуратура добилась устранения нарушений на Белогорском гидроузле.
Фото: Прокуратура Ленинградской области

Природоохранная прокуратура выявила нарушения в работе гидротехнических сооружений в Гатчинском округе Ленинградской области. Юрлицо, в собственности которого находится Белогорский гидроузел, не имело необходимой декларации безопасности.

«Эксплуатация гидроузла осуществлялась в отсутствие декларации безопасности — документа, подтверждающего безопасность сооружения для граждан и окружающей среды», — говорится в сообщении.  

В результате вмешательства ведомства юрлицо разработало мероприятия по обеспечению безопасности сооружения. Также определен порядок действий при аварийных ситуациях.

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Теги

Гатчинский округ прокуратура

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