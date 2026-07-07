Число подтопленных участков достигло 45. На месте работают оперативные службы.

В двух садоводческих товариществах Ломоносовского района зафиксированы подтопления приусадебных участков. Об этом 7 июля сообщает управление МЧС по Ленинградской области.

Подъем уровня воды, в частности, произошел СНТ «Красногорские покосы» и «Южное». В зоне подтопления оказались 45 участков.

«К месту была направлена Администрация, подразделения «Красная горка», АСС. По прибытии установлено: подтоплены СНТ «Красногорские покосы» и «Южное», общее количество подтопленных приусадебных участков - 45», — говорится в сообщении.

Указывается, что постоянно проживающих людей в СНТ нет. Владельцы участков смогли эвакуироваться самостоятельно. Предварительно, причиной подтопления стали плотины бобров.