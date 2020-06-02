Сосновоборцы обратились к губернатору Ленобласти с просьбой создать сеть приютов для животных

Сегодня ветеринарные требования к созданию приютов настолько высоки, что их открытие и содержание не по карману местным бюджетам.
Поэтому депутаты Соснового Бора просят Александра Дрозденко рассмотреть возможность создания в Ленобласти сети государственных приютов и пунктов временного содержания. Соответствующее обращение уже направлено губернатору региона.
Также сосновоборские депутаты просят у председателя Госдумы России Вячеслава Володина ускорить процесс принятия документов, которые подразумевают создание реестра домашних животных.
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27.05.2020 348