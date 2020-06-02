Фото: неизвестные застрелили лебедей в деревне Лужицы

В деревне Лужицы Кингисеппского района неизвестные застрелили лебедей. Тело одной из птиц удалось найти. Крыло и тело лебедя были раздроблены.

Лебеди поселились рядом с деревней Лужицы впервые за 15 лет. Местные жители приходили каждый день любоваться на птиц. А несколько дней назад прозвучали два выстрела. Люди, успевшие добежать к озеру, заметили на противоположном берегу моторную резиновую лодку с двумя неизвестными, которые вскоре скрылись. После этого лебеди пропали.