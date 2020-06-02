Выборгский кинофестиваль «Окно в Европу» перенесли на декабрь 

Многие участники не успели завершить свои кинопроект из-за введенных в России карантинных мер.

В этом году фестиваль отечественного кинематографа «Окно в Европу», который традиционно проходит летом в Выборге, состоится с 16 по 22 декабря. Такая длительная задержка связана с тем, что многие участники фестиваля не успели завершить свои проекты до начала периода самоизоляции.

Таким образом, отборочный тур конкурса продлится до 1 октября, сообщает пресс-служба администрации Выборгского района. Все желающие подать заявку могут связаться с организаторами через официальный сайт мероприятия.