В Гатчине будет перекрыта часть улицы из-за реконструкции Р-23

Начиная с понедельника, 8 июня, в Гатчине частично перекроют участок Фрезерной улицы по причине реконструкции трассы Р-23.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщили, что с 8 по 21 июня участок дороги Фрезерной улицы на пересечении с трассой Р-23 будет частично перекрыт.

Сообщается, что на трассе будут укладывать асфальт.

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