Через таможню Ивангорода пытались незаконно перевезти 50 смартфонов и ноутбуки

Водитель утверждает, что товар его попросили перевезти из Эстонии в Россию за определенное вознаграждение.

Кингисеппская таможня задержала гражданина Эстонии, который пытался незаконно провезти 50 новых смартфонов и три ноутбука через пункт пропуска в Ивангороде. Водитель SCANIA утверждал, что не перевозит незадекларированный товар, однако проверка показала обратное — в кузове нашли множество гаджетов.

Водитель пояснил, что товар его попросил перевезти незнакомый человек и пообещал ему вознаграждение в 200 евро. Об этом сообщает пресс-служба Кингисеппской таможни.

Эстонца привлекли к административной ответственности. Таможня отправила гаджеты на товароведческую экспертизу.