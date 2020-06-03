В Петербурга мужчина выстрелил в лицо родной сестре и убил ее сына из-за раздела квартиры

Полиция разыскивает злоумышленника, который выстрелил сестре в лицо и ударил ее сына ножом в шею. Они не смогли поделить доставшуюся им по наследству квартиру.

Следователи установили, что 2 июня во время очередной ссоры 60-летний безработный мужчина выстрелил из газового пистолета в лицо своей сестре и нанес удар ножом в область шеи племяннику. После чего скрылся. Предполагаемой причиной конфликта стал раздел имущества. Сообщают в пресс-службе в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

34-летний мужчина от полученных травм скончался на лестничной площадке в подъезде дома №5 по улице Уточкина, а 56-летнюю женщину с повреждениями в области глаза немедленно передали бригаде скорой помощи.

Возбуждено уголовное дело, преступник разыскивается.