Новые здания полиции и МРЭО открылись в поселке Аннино

Здания, построенные за счет средств областного бюджета, осмотрел сегодня, 3 июня, глава Ленобласти

«Мы продолжаем системную работу по обеспечению безопасности жителей региона», — подчеркнул губернатор Ленобласти.

Во время своего визита в Ломоносовский район Ленобласти Александр Юрьевич подчеркнул, что соглашение с МВД РФ позволяет региону выделять средства из бюджета на строительство современных зданий и техническое оснащение полиции. Так в 2020 году здания полиции за счет областного бюджета появятся в городах Никольское и Новой Ладоге, а также два за счет инвесторов — в Мурино и Кудрово.

Как уже ранее писал ivbg.ru, глава Ленобласти во время своего рабочего визита в Ломоносовский район, осмотрел место для строительства лицея и не одобрил его. А также школу на 550 мест в поселке Новоселье.

Напомним, что на строительство соцобъектов в Ленобласти выделено 7,7 млрд рублей. До конца года в регионе планируется построить 24 соцобъекта: здравоохранения — 3, образования — 8, физической культуры и спорта — 8, культуры — 2, безопасности — 3. Добавляется, что застройщики по программе “Соцобъекты в обмен на налоги” введут 12 детских садов и одну школу.