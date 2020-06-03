Технику для дистанционного обучения в Ленобласти оставят детям

Технику, собранную в Ленобласти в рамках акции #помогиучиться для дистанционного обучения, решено оставить в детям

Такое поручение дал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко комитету общего и профессионального образования. Техника будет использоваться и далее для онлайн-связи учителей и родителей, доступа к электронным дневникам и домашним заданиям.

«Компьютеры, планшеты, которые мы выдали детям, а мы выдали почти 4 тысячи единиц оргтехники, мы оставляем семьям на следующий учебный год», — сообщил глава Ленобласти.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, глава Ленобласти во время своего рабочего визита в Ломоносовский район, осмотрел место для строительства лицея и не одобрил его. А также школу на 550 мест в поселке Новоселье.

Напомним, что на строительство соцобъектов в Ленобласти выделено 7,7 млрд рублей. До конца года в регионе планируется построить 24 соцобъекта: здравоохранения — 3, образования — 8, физической культуры и спорта — 8, культуры — 2, безопасности — 3. Добавляется, что застройщики по программе “Соцобъекты в обмен на налоги” введут 12 детских садов и одну школу.