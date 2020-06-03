Михаил Мурашко: число медиков, задействованных в борьбе с COVID-19, выросло в мае почти в 2 раза

Количество задействованных в борьбе с коронавирусом медиков в мае выросло почти в два раза по сравнению с апрелем, общее число составило более 450 тысяч человек, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Количество задействованных медработников по сравнению с апрелем месяцем увеличилось практически в два раза, общее количество, участвующих в оказании медицинской помощи — более 450 тысяч»,- сказал Мурашко на совещании правительства.

На основании заявок органов исполнительной власти и медицинских организаций была сформирована потребность в средствах на стимулирующие выплаты медикам, пояснил министр.

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