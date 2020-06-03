Михаил Мурашко: число медиков, задействованных в борьбе с COVID-19, выросло в мае почти в 2 раза

Количество задействованных в борьбе с коронавирусом медиков в мае выросло почти в два раза по сравнению с апрелем, общее число составило более 450 тысяч человек, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Количество задействованных медработников по сравнению с апрелем месяцем увеличилось практически в два раза, общее количество, участвующих в оказании медицинской помощи — более 450 тысяч»,- сказал Мурашко на совещании правительства.
На основании заявок органов исполнительной власти и медицинских организаций была сформирована потребность в средствах на стимулирующие выплаты медикам, пояснил министр.
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03.06.2020 157
«Президентские выплаты начислены 243,5 тысячам специалистам по территории России, 20% — это врачебный персонал, 53% — средний медицинский персонал и соответствующее количество младших медработников и водителей скорой помощи, все должны получить до 10 числа выплаты в полном объёме… По 415 постановлению начислены и выплачиваются средства более 340 тысячам человек»,- уточнил Мурашко.