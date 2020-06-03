Жителя Кингисеппа сняли с крыши Витебского вокзала в Петербурге

С крыши Витебского вокзала в Петербурге сняли 33-летнего руфера из Кингисеппа. Гуляя с друзьями, он поспорил, что заберется на крышу исторического здания. И забрался, причем, без всякой страховки.

Нарушителем оказался 33-летний мужчина, работающий кровельщиком в Петербурге. На нарушителя составили протокол по статье КоАП «Нарушение требований в области транспортной безопасности». Санкция статьи подразумевает штраф до 5000 рублей.