Сотрудники администрации Ленобласти участвуют в противоэпидемическом патруле

Каждый день более 100 сотрудников администрации Ленинградской области принимают участие в патрулировании населенных пунктов региона. Патрульные контролируют соблюдение санитарно-эпидемиологических правил. Рейды проводятся в парках, придомовых территориях и торговых секторах.

Патрульные проверяют наличие у граждан и работников организаций средств индивидуальной защиты, соблюдение самоизоляции, контролируют дезинфекцию строений и территорий, проводят беседы с гражданами. В рейдах также задействованы народные дружинники и сотрудники полиции.

Патрульные имеют право возбуждать дела об административном правонарушении по ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Их работу граждане встречают с пониманием, некоторые благодарят за недопущение распространения заболеваемости COVID-19.