Как заявил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, ежедневно в больницы Петербурга доставляют около 750 человек. Выписывают столько же. По состоянию на утро 3 июня в реанимации находилось около 600 пациентов, 300 человек – на ИВЛ.

По словам Дмитрия Лисовца, в течение двух последних недель ежедневно госпитализируются порядка 750 человек, а количество людей на ИВЛ и в реанимации остается стабильным. Однако коечного фонда в Петербурге хватает. До 80 % зараженных COVID-19 болеют в легкой форме – этот показатель соответствует общемировому.