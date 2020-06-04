В Бокситогорском районе пьяный подросток съехал в кювет на угнанной машине

Пьяный угонщик не пострадал, его задержала полиция и передала родителям.

Отечественный автомобиль “ВАЗ-2105” в кювете обнаружили полицейские на 11 километре автодороги “Бокситогорск — Бор — Бочево — Колбики” во время патрулирования. В салоне находился пьяный юноша, в отношении него составили административный протокол и передали родителям.

Утром следующего дня в полицию обратился владелец найденного автомобиля, который угнали накануне ночью в деревне Бор, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под подпиской о невыезде.