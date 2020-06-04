Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Петербурге

Согласно данным «HeadHunter Северо-Запад», зарплату в 400 тыс. рублей в месяц в Петербурге предлагают руководителю производственного предприятия. В целом спрос на рабочие места в городе превышает норму в 3,5 раза.

Стоматологам-хирургам, имплантологам, ортопедам предлагается заработная плата в диапазоне 300-500 тыс. рублей. На третьем месте по уровню зарплаты – операционный и административный директоры, руководитель IT-проектов, технический IT-директор.

В течение мая 2020 вакансий открыто на 52 % меньше, чем за аналогичный период 2019 года. А спрос на работу – самый высокий за последние 5 лет.