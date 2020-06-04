Безработным и самозанятым выплатили более 41 млн рублей в Ленобласти

Материальную поддержку региона от Биржи труда на общую сумму в 41 миллион 628 тысяч рублей получили уже более 7,5 тысяч жителей Ленобласти.

По состоянию на 4 июня выплаты в 5000 рублей перечислены 6728 безработным жителям Ленобласти. Из них 268 человек (уволенные в январе и феврале) получили новую поддержку – дополнительные 5000 к минимальному пособию по безработице. Выплаты в 7000 рублей получили 948 человек, оформленных как самозанятые. Из них более 200 обратились за повторной выплатой за май.

Региональной Биржей труда направлены в Центр соцзащиты сведения по 1836 безработным гражданам, имеющим 2770 несовершеннолетних детей, и 292 самозанятым, имеющим 445 детей. Это сделано для назначения единовременной «детской» выплаты.

Всего в регионе 25,7 тысячи человек зарегистрированы как ищущие работу. Из них 20,3 тысяч уже получили статус безработного. С начала июня вновь трудоустроены через Центры занятости 237 человек. К общественным работам привлечены около 160 человек – их зарплата составляет 24260 рублей в месяц (2 МРОТ).