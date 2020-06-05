Жительницу Тихвина оштрафовали за похороны мужа на закрытом кладбище

Жительница Тихвина незаконно похоронила мужа на кладбище возле храма Святого Иовы Многострадального, хотя захоронения в этом месте запрещены с 2011 года.

65-летняя жительница Тихвина получила штраф в размере трех тысяч рублей за незаконное погребение мужа на закрытом старом кладбище на Николиной Горе возле храма Святого Иовы Многострадального. Она пренебрегла всеми правилами: не обратилась в службу с необходимыми документами и не оформила талон на захоронение.

На прошлой неделе суд принял аналогичное решение в отношении жителя Тихвина, который незаконно похоронил мать на этом же кладбище.