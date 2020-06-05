Депутаты Ленобласти удовлетворены работой по исполнению регионального бюджета 2019 года

Об этом говорилось 4 июня в ходе публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета за 2019 год, которые впервые прошли в онлайн

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, с подробным докладом выступил первый заместитель председателя Правительства — председатель областного комитета финансов Роман Марков. Также прозвучали выступления вице-спикера Законодательного собрания Ленинградской области Николая Пустотина, председателя постоянной комиссии ЗакСа по бюджету и налогам Татьяны Бездетко, председателя Контрольно-счетной палаты Марины Ляховой и председателя Общественной палаты региона Юрия Трусова.

Важной особенностью финансовой политики Ленобласти в прошлом году стала активная работа по реализации национальных проектов и формирование резервов для их реализации. Результатом совместной работы с Законодательным собранием, муниципалитетами, Контрольной-счетной и Общественной палатами, по словам Романа Маркова, «явилось формирование такого бюджета 2020 года, который позволил очень четко, быстро и качественно ответить на непростые вызовы, с которыми мы столкнулись в 2020 году. Уверен, мы будем работать так же слаженно и дальше, обеспечивая сбалансированность бюджета и поступательное развитие Ленинградской области», — подчеркнул он.

Областной бюджет на 2019 год исполнен: по доходам — на 141,8 млрд рублей, по расходам — на 141 млрд рублей, профицит составил 800 млн рублей. Доходная часть консолидированного бюджета Ленинградской области впервые достигла 176,3 млрд рублей. Основными источниками дохода областного бюджета стали налоговые поступления и акцизы, рекордный рост регион показал по земельному налогу — 105%, в то время как по России рост был отрицательный. Целенаправленная работа совместно с муниципалитетами привела к снижению недоимки по налогам на 10%. По объемам налоговых поступлений в казну региона отличились Всеволожский (18%), Кингисеппский (17,7%), Выборгский (11,4%) районы и Сосновый Бор (10,7%).

Обсуждение главного финансового документа в онлайн-режиме нисколько не снижает значимости вопроса, считает Николай Пустотин.

«Мы являемся приверженцами открытого диалога не только на областном, но и на муниципальном уровне, а степень открытости зависит в том числе и от заинтересованности граждан в обсуждении. Чем больше жителей будут вовлечены в этот процесс, тем меньше ошибок мы совершим при формировании и расходовании бюджетных средств», — отметил вице-спикер.

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По его словам, непростой период пандемии коронавируса заставил органы власти переформатировать свою работу, но благодаря созданному в регионе финансовому резерву удалось максимально снизить риски.

«Те вызовы, с которыми мы столкнулись, развеяли сомнения в необходимости формирования бюджетного резерва. Мы удовлетворены работой финансового блока и, безусловно, постараемся принять законопроект об исполнении бюджета сразу в трех чтениях. Здоровый бюджет Ленобласти позволит сохранить здоровье жителей региона в 2020 году и успешно преодолеть сложности», — выразил уверенность Николай Пустотин.

Председатель постоянной комиссии по бюджету и налогам Татьяна Бездетко напомнила, что в первом варианте бюджета на 2019 год, который был принят областным парламентом 5 декабря 2018 года, доходы областной казны предусматривались на уровне 120,6 млрд рублей, расходы — 127,1 млрд рублей, дефицит — 6,5 млрд рублей. Но в течение года в бюджет вносились изменения исходя из экономической обстановки, что в итоге привело к существенному увеличению параметров.

«Бюджет стабильно сохраняет социальную направленность, — подчеркнула Татьяна Бездетко. — 63% расходов направлено на образование, здравоохранение, социальные выплаты. По сравнению с 2018 годом затраты на образование увеличены на 4,2 млрд рублей, на здравоохранение — на 4 млрд рублей, на социальную политику — 3,5 млрд рублей. И так можно говорить по всем направлениям расходов».

В течение 2019 года комиссия рассмотрела 19 проектов законов, касающихся бюджетной, налоговой политики и межбюджетных отношений.

«Детальный подход к бюджетной политике дает серьезные результаты. Улучшилась финансовая дисциплина в области, взаимоотношения между комитетом финансов и муниципальными образованиями. Как следствие, растет эффективность использования средств в рамках депутатского фонда, которые направляются на решение вопросов местного значения. Успешно реализуется программа устойчивого общественного развития, растет число инициативных жителей», — отметила депутат.

Вместе с тем, глава профильной комиссии указала на недостатки в реализации реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами.

«К сожалению, до сих пор поступает много вопросов и жалоб от населения, не решены проблемы с вывозом. Это необходимо устранить, — считает она. — Тем не менее, Ленобласть входит в число регионов-лидеров, в этом большую роль играет работа предприятий и организаций, экономического и финансового блока».