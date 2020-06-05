Депутаты Ленобласти удовлетворены работой по исполнению регионального бюджета 2019 года

Об этом говорилось 4 июня в ходе публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета за 2019 год, которые впервые прошли в онлайн
Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, с подробным докладом выступил первый заместитель председателя Правительства — председатель областного комитета финансов Роман Марков. Также прозвучали выступления вице-спикера Законодательного собрания Ленинградской области Николая Пустотина, председателя постоянной комиссии ЗакСа по бюджету и налогам Татьяны Бездетко, председателя Контрольно-счетной палаты Марины Ляховой и председателя Общественной палаты региона Юрия Трусова.
Важной особенностью финансовой политики Ленобласти в прошлом году стала активная работа по реализации национальных проектов и формирование резервов для их реализации. Результатом совместной работы с Законодательным собранием, муниципалитетами, Контрольной-счетной и Общественной палатами, по словам Романа Маркова, «явилось формирование такого бюджета 2020 года, который позволил очень четко, быстро и качественно ответить на непростые вызовы, с которыми мы столкнулись в 2020 году. Уверен, мы будем работать так же слаженно и дальше, обеспечивая сбалансированность бюджета и поступательное развитие Ленинградской области», — подчеркнул он.
Областной бюджет на 2019 год исполнен: по доходам — на 141,8 млрд рублей, по расходам — на 141 млрд рублей, профицит составил 800 млн рублей. Доходная часть консолидированного бюджета Ленинградской области впервые достигла 176,3 млрд рублей. Основными источниками дохода областного бюджета стали налоговые поступления и акцизы, рекордный рост регион показал по земельному налогу — 105%, в то время как по России рост был отрицательный. Целенаправленная работа совместно с муниципалитетами привела к снижению недоимки по налогам на 10%. По объемам налоговых поступлений в казну региона отличились Всеволожский (18%), Кингисеппский (17,7%), Выборгский (11,4%) районы и Сосновый Бор (10,7%).
Обсуждение главного финансового документа в онлайн-режиме нисколько не снижает значимости вопроса, считает Николай Пустотин.
По его словам, непростой период пандемии коронавируса заставил органы власти переформатировать свою работу, но благодаря созданному в регионе финансовому резерву удалось максимально снизить риски.
Председатель постоянной комиссии по бюджету и налогам Татьяна Бездетко напомнила, что в первом варианте бюджета на 2019 год, который был принят областным парламентом 5 декабря 2018 года, доходы областной казны предусматривались на уровне 120,6 млрд рублей, расходы — 127,1 млрд рублей, дефицит — 6,5 млрд рублей. Но в течение года в бюджет вносились изменения исходя из экономической обстановки, что в итоге привело к существенному увеличению параметров.
В течение 2019 года комиссия рассмотрела 19 проектов законов, касающихся бюджетной, налоговой политики и межбюджетных отношений.
Вместе с тем, глава профильной комиссии указала на недостатки в реализации реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами.