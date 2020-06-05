В Ленобласти примут очередные изменения в законодательство в целях поддержки бизнеса

На заседании Консультативного совета предпринимателей при областном парламенте шла речь о новых направлениях помощи, особых мерах поддержки малого и среднего бизнеса.

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, заседание прошло в онлайн формате из-за COVID-19, во встрече приняли участие вице-спикер ЗакС Николай Пустотин, ответственный секретарь Совета, депутаты Сергей Коняев и Валерия Коваленко, председатель Совета Алексей Пономарёв, исполнительный директор Ленинградской областной торгово-промышленной палаты Игорь Муравьев, члены КСП.

Приветствуя собравшихся, вице-спикер Николай Пустотин отметил, что, несмотря на обстановку с коронавирусной инфекцией, работа продолжается, и в ближайшее время Заксобранием будут приняты очередные изменения в законодательство в целях поддержки бизнеса.

«Сегодня Ленинградская область — один из немногих регионов, где малому бизнесу предоставляется прямая финансовая поддержка в виде субсидий», — сообщил депутат.

Заместитель председателя постоянной комиссии по экономике, собственности, инвестициям и промышленности областного парламента, ответственный секретарь Консультативного совета предпринимателей Сергей Коняев рассказал, что в мае на региональном уровне были распределены средства для компенсации затрат предпринимателей, связанных: с договорами финансовой аренды (лизинга), уплатой процентов по кредитным договорам и приобретением оборудования для модернизации производства. Общая сумма, направленная в этом году из регионального бюджета на 11 видов субсидий предпринимателям, составит 381,8 млн рублей. За последний месяц в социальной сфере получили из областной казны 42 предприятия МСП на общую сумму 14 миллионов рублей.

В числе получателей поддержки — предприниматели, оказывающие услуги в области образования, спорта, культуры и социального обслуживания. А возместить затраты они могут на аренду, ремонт и реконструкцию помещений, благоустройство территории, покупку и изготовление оборудования, приобретение мебели, технических средств и санитарной техники. Всего в этом году на субсидии предприятиям социальной направленности из областного бюджета планируется выделить 30 млн рублей.

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На региональном уровне предусмотрено и дальнейшее расширение перечня видов деятельности индивидуальных предпринимателей, на которые распространяется действие постановления областного Правительства от 7 мая (предусматривает денежные выплаты). Этот перечень расширен с 9 до 30 основных видов экономической деятельности.

В частности, в него включены предприятия торговли, реализующие: текстильные изделия (в том числе, рынки); одежду (в т.ч. рынки); обувь (в т.ч. рынки); бытовую электронику; мебель и другие непродовольственные товары.

Кроме того, в перечне перечислены предприниматели таких направлений, как: организация конференций и выставок; предоставление продуктов питания и напитков; предоставление мест временного проживания; услуги проката и аренды; коммерческие художественные галереи; торговля произведениями искусства.

Расширился список тех, кому будет оказана помощь. Самым свежим новшеством (постановление Правительства от 21 мая) стало расширение перечня видов деятельности предпринимателей, имеющих право на денежные выплаты. В общий список было добавлено ещё 13 видов деятельности предпринимателей, имеющих право на поддержку (работа музеев, производство изделий народных художественных промыслов, деятельность школ по подготовке водителей автотранспортных средств и так далее).

Те предприниматели, деятельность которых после снятия ограничительных мер не возобновлена из-за сложной эпидемиологической ситуации в районах (до 14 июня действуют «красная», «желтая» и «зелёная» зоны), смогут получить и повторную выплату.

«Консультативный совет принял решение внимательно следить за ситуацией и информировать бизнес-сообщество о любых изменениях, позволяющих малым и средним предпринимателям удержаться на плаву, — добавил Сергей Коняев. — Они работают на Ленобласть, а регион, в свою очередь, предлагает свои решения».

Как уже ранее писал ivbg.ru, с 1 мая ФНС запустила сервис для выплаты субсидий малому и среднему бизнесу. Теперь организации и индивидуальные предприниматели , занятые в пострадавших отраслях, могут подать заявление в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика или по почте. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте ФНС России.

Помимо этого Фонд поддержки предпринимательства Ленобласти ввел мораторий на выплату основного долга и процентов по выданным ранее микрозаймам. Также предоставляются льготные микрозаймы на выплату зарплат, оплату аренды и коммунальных платежей.