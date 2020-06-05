Фото: житель Донцо организовал у себя дома подпольную нарколабораторию

В Ленобласти полиция задержали организатора подпольной нарколаборатории и его соучастницу. У них изъяли мефедрон, психотропные вещества, химические реактивы и лабораторную посуду.

По версии следствия, 23-летний молодой человек организовал в своем доме в Донцо подпольную нарколабораторию — производил мефедрон, а после сбывал через интернет-магазины даркнета путем тайников-закладок. Позже он привлек в этому делу свою 24-летнюю знакомую. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Во время обыска в доме нашли 111,6 граммов мефедрона, а также 19,9 граммов психотропного вещества в спичечном коробке. Рядом лежали прекурсоры, химические реактивы, электронные весы, лабораторная посуда и защитные маски. Также у дилеров изъяли пистолет.

Возбуждено уголовное дело.