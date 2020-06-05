Госжилнадзор проверил 700 многоквартирных домов в Ленобласти с апреля

Специалисты Комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленобласти на следующей неделе проверят дома в Заневке, Дубровке, Выборге и Любани

Как рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти, выезды проводят для проверки санитарного состояния жилых домов и дворов, а также организации мероприятий по их дезинфекции, работы аварийно-диспетчерских служб.

Особое внимание инспекторы уделяют адресам, по которым от жителей поступают жалобы.

На этой неделе было проверено санитарное состояние домов в Киришах, Кингисеппе, Гатчине, Всеволожске и Сосновом Бору.

Напомним, что санитарная обработка мест общего пользования жилых домов во всех населенных пунктах региона должна проходить ежедневно. Управляющим компаниям, ненадлежащим образом выполняющим свои обязанности, грозит штраф. Горячая линия Комитета госжилнадзора Ленинградской области — (812) 539-51-73.