Ушуисты из Ленобласти заняли призовые места на Чемпионате и первенстве Европы

Спортсмены федерации Ленинградской области по ушу заняли все призовые места на Чемпионате и первенстве Европы, проходившем в онлайн-формате с 25 мая по 5 июня. Всего в турнире поучаствовали 500 спортсменов из 24 стран.

Ленинградскую область на первенстве представляли три спортсмена. Все они стали победителями и призерами. Призовые места распределились следующим образом:

Первое место (в виде программы наньдао) – Ульяна Бойцова.

Второе место (в виде программы тайцзицюань) – Сергей Сакаев.

Третье место (в виде программы тайцзицюань) – Александр Панфилов.

Также спортсмены из Ленинградской области принимали участие в Первенстве России, которое проходило в период 15-20 мая в онлайн-формате.