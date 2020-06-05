Студентов в Волхове лишил ремонта в общежитии недобросовестный подрядчик

Студенты Волховского колледжа транспортного строительства остались без отремонтированного общежития из-за недобросовестного подрядчика. К текущему моменту ООО «Кобо+» произвело ремонт на 60 %. Из-за невыполнения условий и просрочек контракт с подрядчиком был разорван.

Контракт на ремонт общежития № 3 был заключен в январе 2020 года. Стоимость проекта – 2,8 млн рублей. Согласно техническому заданию, исполнитель должен был за месяц выровнять стены и потолки на втором этаже здания. Однако к намеченному строку ООО «Кобо+» выполнило 5 % работ.

Заказчик передвинул срок сдачи работ на март и уведомил, что просрочка приведет к расторжению контракта. За месяц подрядчик выполнил 30 % работ. Заказчик расторг контракт, но исполнителю дали возможность завершить ремонт. В результате ООО «Кобо+» выполнило работы на 60 % и было внесено в реестр недобросовестных поставщиков.