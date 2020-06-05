Дрозденко: к осени 2021 года в школах Ленобласти могут отменить вторую смену

Александр Дрозденко в своем instagram-аккаунте сообщил о том, что к осени 2021 в школах Ленобласти могут полностью отменить обучение во вторую смену. К этому моменту должно быть построено достаточно школ, чтобы дети учились только в первую смену.

По словам главы региона, на стадии проектирования и строительства в Ленобласти находятся 20 школ. В 2020 году введут в эксплуатацию восемь учебных заведений: шесть – к 1 сентября, два – к 1 января 2021 года. Благодаря новым школам вопрос со второй сменой к 1 сентября 2021 года будет снят.