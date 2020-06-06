Александр Дрозденко поздравил жителей Ленобласти с Днем русского языка

Александр Дрозденко поздравил жителей Ленинградской области с Днем русского языка. Праздник отмечается 6 июня – в день рождения Александра Сергеевича Пушкина.

«Дорогие ленинградцы! От всей души поздравляю вас с Пушкинским днем России — Днем русского языка!», – начал свое поздравление Александр Дрозденко

В своем обращении губернатор обратил внимание на то, что творчество Пушкина сопровождают россиян всю жизнь. С малых лет все мы открываем для себя красоту и богатство русского языка в сказках этого поэта, драматурга и прозаика. Мы взрослеем вместе с его произведениями, возвеличивающими красоту России, верность Отечеству и любовь к Родине.

«Желаю вам идти по жизни с произведениями «солнца русской поэзии», беречь и сохранять великий русский язык – богатство, объединяющее всех нас, не только живущих в России, но и далеко за ее пределами», – сказал Александр Дрозденко

Губернатор напомнил, что для жителей Ленинградской области имя Александра Сергеевича Пушкина имеет особое значение. С ним связано немало памятных мест в регионе.

Например, в усадьбе поселка Суйда Гатчинского района жил и обрел вечный покой Абрам Ганнибал – прадедушка поэта. В этом же месте родилась Арина Родионовна – незабвенная няня поэта. А в усадьбе Приютино Всеволожского района, принадлежавшей Алексею Оленину, часто бывал тогда еще молодой Пушкин. В этом месте он встретил Анну – младшую дочь Олениных – и посвятил ей несколько стихотворений.