Три «КамАЗа» вторсырья обменяли на саженцы в рамках акции «Круг Жизни» в Кудрово

В instagram-аккаунте lenobl_citizen сообщают: жители Кудрово Всеволожского района обменяли три «КамАЗа» вторсырья на саженцы. Обмен произошел в рамках акции «Круг жизни».

Участники акции «Круг Жизни» организуют волонтерские и корпоративные лесопосадки. Как сообщает автор поста, Кудрово участвует в подобных мероприятиях с 2017 года. За это время в ресурсы преобразованы:

8139 кг макулатуры;

167 кг ПЭТ-бутылок;

46 кг прочего пластика.

Всего за 2019 год в Ленинградской области силами волонтеров и в рамках акции «Круг Жизни» высажено 12000 саженцев в обмен на макулатуру. К посадке приглашаются все желающие.