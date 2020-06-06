У пенсионерки из Тихвина украли 475 тысяч рублей от имени Центробанка

В полицию Тихвинского района 4 июня обратилась 81-летняя жительница Тихвина. Женщина перевела 475 тысяч рублей мошеннику, представившемуся сотрудником Центрального банка России.

Злоумышленник позвонил пенсионерке на телефон и сообщил, что ей положена материальная компенсация за некачественный товар, приобретенный ранее. Для получения полной выплаты необходимо перевести комиссию на два указанных счета.

Пострадавшая выполнила инструкции мошенника и перевела ему через отделение банка 475 тысяч рублей.