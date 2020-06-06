На восьми федеральных трассах Ленобласти ограничено движение 6 июня

На федеральных трассах Ленобласти 6 июня вводится ограничение движения в связи с проведением дорожных работ.

Ограничения введены на следующих отрезках федеральных трасс:

Р-21 «Кола» Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Норвегией:

км 12-179 – ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00. Ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

км 68-74 – ограничение скорости движения в направлении Петербурга с 08:00 до 19:00. Покос травы.

км 13, 23 – ограничение скорости движения в направлении Петербурга с 08:00 до 19:00. Устранение деформаций обочины.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Петербург:

км 593-674 – ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00. Ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

км 610-649 – ограничение скорости движения в направлении Москвы с 08:00 до 19:00. Устранение деформаций асфальтобетонного покрытия.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

км 105-149 – ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00. Ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

км 479-532 – ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00. Ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 505, 527 – ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00. Устранение деформаций асфальтобетонного покрытия.

А-181 «Скандинавия» Петербург – Выборг – граница с Финляндией:

км 47-65 – ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00. Механическая очистка и мойка проезжей части.

А-181 «Выборг – Светогорск»:

км 36+933 (мост через Вуоксу) – ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 24:00. Капитальный ремонт моста.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 0-16 – ограничение скорости движения в направлении Петербурга с 08:00 до 20:00. Механическая очистка проезжей части.

км 28 (транспортная развязка) – ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00. Механическая очистка проезжей части.

км 41-42 – ограничение скорости движения в направлении СПб с 08:00 до 20:00. Ремонт СБО;

км 44-46 – ограничение скорости движения в направлении СПб с 08:00 до 20:00. Ремонт СБО.

А-181 «Магистральная»: