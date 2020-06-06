На восьми федеральных трассах Ленобласти ограничено движение 6 июня

На федеральных трассах Ленобласти 6 июня вводится ограничение движения в связи с проведением дорожных работ.
Ограничения введены на следующих отрезках федеральных трасс:
Р-21 «Кола» Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Норвегией:
- км 12-179 – ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00. Ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
- км 68-74 – ограничение скорости движения в направлении Петербурга с 08:00 до 19:00. Покос травы.
- км 13, 23 – ограничение скорости движения в направлении Петербурга с 08:00 до 19:00. Устранение деформаций обочины.
М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Петербург:
- км 593-674 – ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00. Ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
- км 610-649 – ограничение скорости движения в направлении Москвы с 08:00 до 19:00. Устранение деформаций асфальтобетонного покрытия.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:
- км 105-149 – ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00. Ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 – ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00. Ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 505, 527 – ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00. Устранение деформаций асфальтобетонного покрытия.
А-181 «Скандинавия» Петербург – Выборг – граница с Финляндией:
- км 47-65 – ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00. Механическая очистка и мойка проезжей части.
А-181 «Выборг – Светогорск»:
- км 36+933 (мост через Вуоксу) – ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 24:00. Капитальный ремонт моста.
А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
- км 0-16 – ограничение скорости движения в направлении Петербурга с 08:00 до 20:00. Механическая очистка проезжей части.
- км 28 (транспортная развязка) – ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00. Механическая очистка проезжей части.
- км 41-42 – ограничение скорости движения в направлении СПб с 08:00 до 20:00. Ремонт СБО;
- км 44-46 – ограничение скорости движения в направлении СПб с 08:00 до 20:00. Ремонт СБО.
А-181 «Магистральная»:
- км 10-30 – ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00. Заливка трещин.