Задержан петербуржец, убивший племянника и ранивший сестру из-за раздела квартиры    

Как ранее сообщал ivbg.ru, в Петербурге 60-летний безработный выстрелил из пистолета в лицо своей 56-летней сестре и ударил ножом в шею 34-летнего племянника. Мужчина скончался, женщина госпитализирована. Причиной конфликта стал раздел имущества в наследство.

Агрессора зовут Игорь Журавлев. Сразу после нападения он скрылся, как позже выяснилось, в Гатчинском районе Ленинградской области у бывшей супруги. О том, что его задержали на платформе станции Семрино, стало известно 6 июня.

По словам задержанного, изначально у него не было цели убивать. Все произошло спонтанно.