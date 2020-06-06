Рассказываем, как голосовать по поправкам в Конституцию по месту нахождения

В Ленобласти с 5 июня избирательные комиссии и многофункциональные центры начали прием заявлений на голосование по поправкам в Конституцию по месту нахождения, а не по месту регистрации.

Заявление о желании голосовать не по регистрации, а по месту нахождения можно подать с 5 по 21 июня до 14:00 любым из предложенных способов:

в территориальных избирательных комиссиях – с 16:00 до 20:00 в будние дни, с 10:00 до 14:00 в выходные;

в участковых избирательных комиссиях – с 16 по 21 июня до 14:00.

в любом МФЦ;

на сайте госуслуг.

При подаче заявления необходимо иметь при себе паспорт гражданина Российской Федерации.

Как ранее сообщал ivbg.ru, Владимир Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию России на 1 июля. Ранее голосование было назначено на 22 апреля, но его пришлось перенести из-за COVID-19. День голосования будет выходным.