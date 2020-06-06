«Донорская неделя» пройдет в Ленобласти

«Донорские дни» будут проходить в Ленинградской области в течение недели, начиная с 8 июня. Все желающие смогут сдать кровь в филиалах областного Центра крови. В «донорском марафоне» принимают участие Гатчинский, Киришский, Тихвинский, Волховский, Выборгский, Кингисеппский и Тосненский районы.

Где можно сдать кровь во время «Донорской недели»:

Волховский район:

Волхов, Волховская городская больница, отделение переливания крови – 9 июня с 09:30 до 12:00 (тел.: +7 813 632-22-41).

Выборгский район:

Выборг, Приморское шоссе, 32 – 8-11 июня с 08:00 до 12:00;

Советский, Поликлиника – 10 июня с 10:00 до 12:00 (тел.: +7 813 787-45-23).

Гатчинский район:

Гатчина, ул. Рощинская, 15б – 8-10 июня с 09:00 до 13:00.

Кингисеппский район:

Кингисепп, ул. Большая Советская, 22 – 10 июня с 10:30 до 13:00.

Киришский район:

Кириши, ул. Советская, 4, детская поликлиника, каб. № 2 – 8 июня с 09:30 до 12:00.

Тихвинский район:

Тихвин, ул. Карла Маркса, 68, детская поликлиника, 1 этаж – 8-10 июня с 8:00 до 12:00.

Тосненский район:

Тосно, шоссе Барыбина, 29а, «Центр крови Ленинградской области» – 11-12 июня с 9:00 до 13:00.

В удаленных поселения можно будет сдать кровь в местных амбулаториях или ФАПах.