Рейс с 19 россиянами вылетел из Ташкента в Санкт-Петербург — посольство России

Авиакомпания Uzbekistan Airways в воскресенье доставит чартерным рейсом 19 россиян из Ташкента в Санкт-Петербург, сообщили в пресс-службе посольства России в Узбекистане.

Власти Узбекистана с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранных граждан и соотечественников были организованы чартеры на родину. Однако с 30 марта в стране были закрыты все аэропорты и полностью остановлено авиасообщение, были приостановлены чартерные рейсы по специальным решениям правительства. С 8 мая спецрейсы были возобновлены.

«Спецрейс Uzbekistan Airways вылетел 7 июня из Ташкента в Санкт-Петербург в 10.39 (8.39 мск). На борту – 19 граждан России и 14 граждан других стран», — сказал представитель посольства.

С 16 мая Uzbekistan Airways и «Уральские авиалинии» уже доставили более 500 россиян в Ростов-на-Дону, Казань, Новосибирск, Москву и Санкт-Петербург.

По данным посольства РФ, к настоящему моменту чартерными авиарейсами на родину были вывезены почти 3 тысячи россиян. В марте чартеры «Аэрофлота» и Uzbekistan Airways летали в Москву, Екатеринбург, Новосибирск и Санкт-Петербург.

Министерство транспорта Узбекистана на период с конца мая – до начала июня организовало 13 чартерных авиарейсов для вывоза граждан республики из России. Также планируется, что на этих рейсах домой смогут вернуться и граждане России, остающиеся в Узбекистане.

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Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолётов для техобслуживания, транзитные полёты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории России и полёты, осуществляемые по отдельным решениям правительства России.