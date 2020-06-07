Суд арестовал на 2 месяца мужчину, тяжело ранившего студента в Санкт-Петербурге

Октябрьский районный суд заключил под стражу Заура Каримова, обвиняемого покушении на убийство студента на Невском проспекте, которому он выстрелил в голову, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

«Суд вынес меру пресечения в виде заключения под стражу Каримова. Срок меры — 04.08.2020», — сообщили журналистам в объединённой пресс-службе судов.

По данным следствия, 4 июня на Невском проспекте между Каримовым и 24-летним молодым человеком произошел конфликт. Обвиняемый произвёл не менее одного выстрела из оружия в голову оппонента, после чего тот был госпитализирован в тяжёлом состоянии, а сам Каримов скрылся. Он был задержан на следующий день у своей сестры, ему предъявлено обвинение.

По информации пресс-службы, Каримов уже привлекался к уголовной ответственности за преступление средней тяжести, в отношении него также проводилась проверка по факту причинения гражданину Киргизской Республики огнестрельного ранения левого бедра.

«Каримов официально не трудоустроен, подрабатывает в такси. Адвокат сообщил суду, что Каримов был в шоковом состоянии, хотел дать явку с повинной прямо с утра, но не успел. Сам Каримов объяснил, что все произошедшее – случайность», — добавили в пресс-службе судов города.

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Ранее сообщилось, что по данным пресс-служба городского управления СК РФ, Каримов является представителем фирмы по предоставлению документов для трудоустройства. А конфликт на Невском проспекте произошел из-за того, что молодой человек потребовал у Каримова деньги за невыполненную услугу. По информации СМИ, пострадавший является студентом СПбГУ, ему 24 года.