Утопленник с привязанной к ноге гантелью обнаружен в Волховском районе

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства смерти мужчины, которого нашли в реке с привязанным к телу грузом.

По информации МВД по Ленобласти, днем 6 июня в правоохранительные органы поступило сообщение о найденном трупе мужчины в реке Заводской рядом с поселком Свирица.

Отмечается, что после того, как тело было вытащено на берег к ногу мужчины была привязана гантель весом 15 килограммов. Позднее выяснилось, что погибший ушел из поселка 20 мая и больше его никто не видел.

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Обстоятельства и причины гибели мужчины устанавливаются.