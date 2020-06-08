Непродовольственные магазины с 8 июня возобновят работу в Санкт-Петербурге

Непродовольственные магазины, за исключением тех, что находятся в торговых центрах, возобновят работу с 8 июня в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба городской администрации.

«С 8 июня 2020 года разрешается работа объектов розничной торговли (за исключением объектов, находящихся в зданиях торгово-развлекательных и торговых центров) с площадью торгового зала не более 400 квадратных метров и с отдельным уличным входом при условии одновременного присутствия посетителей в количестве не более одного человека на четыре квадратных метра и закрытых примерочных зон», — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, также власти разрешают работу организаций-застройщиков, объектов розничной торговли автомобилями по предварительной записи.

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Розничная торговля машинами разрешена при условии отказа от тестовых поездок, регулярной дезинфекции. Возобновившие деятельность предприниматели обязаны обеспечить безопасность клиентов и пользоваться масками и перчатками.