Лжесотруднк ЖКХ забрал у пенсионерки 11 тысяч рублей за «услуги» в Романовке

В полицию Всеволожского района 6 июня обратилась 85-летняя жительница поселка Романовка. Одна передала одному лжесотруднику ЖКХ 11 тысяч рублей, а второго отказалась впустить в квартиру.

Женщина 5 июня впустила к себе в квартиру мужчину, представившегося сотрудникам коммунальных служб. Мошенник проверил газовое оборудование, электропроводку и водоснабжение, потребовав за эти действия 11 тысяч рублей. Пенсионерка передала деньги.

Уходя, он сообщил, что придет его напарник, услуги которого будут стоить еще девять тысяч рублей. Вскоре в квартиру позвонил еще один незнакомец, но дверь ему не открыли.

По факту мошенничества с причинением значительного ущерба возбуждено уголовное дело.